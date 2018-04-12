МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Как уточняет ГП РФ, в случае поступления таких запросов они будут рассмотрены в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия в опубликованном Скотленд-Ярдом заявлении сообщила, что пока не собирается обращаться за консульской помощью к России.

"У меня есть доступ к друзьям и семье, и меня поставили в известность о моих конкретных контактах в посольстве России, которое любезно предложило мне любую помощь. На данный момент я не хочу прибегать к их услугам", — сказала она.

Сестра и журналисты

Юлия Скрипаль также заявила, что не желает общаться с журналистами и просит свою двоюродную сестру Викторию не пытаться связаться с ней.

"Я в безопасности и чувствую себя все лучше, но я недостаточно сильна для того, чтобы дать полноценное интервью СМИ, как я надеюсь однажды сделать. До тех пор я хочу попросить, чтобы никто не обращался ко мне или к моему отцу… Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за заботу о нас, но прошу, чтобы она не приезжала к нам и не пыталась связаться с нами в течение некоторого времени. Ее мнение и заключения — не мои и не моего отца", — отмечается в заявлении Юлии Скрипаль, опубликованном Скотланд-Ярдом.

"На данный момент я не хочу говорить с прессой или с медиа и прошу понимания и терпения в то время, пока я пытаюсь свыкнуться с моей нынешней ситуацией", — отмечается в заявлении Юлии.

Сомнения в подлинности заявления

Посольство России в Британии, комментируя заявление Юлии Скрипаль, выразило сомнение в его подлинности. "В условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов. Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками", — отметили в дипмиссии.

Великобритания, как отметили в посольстве, должна срочно предъявить наглядные доказательства того, что у Юлии Скрипаль все хорошо. При этом в дипмиссии допустили, что она может находится в искусственной изоляции.

Разговор Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой

Племянница Сергея Скрипаля Виктория в свою очередь заявила, что запись её телефонного разговора с Юлией Скрипаль не была смонтирована.

Телефонный разговор между Викторией и Юлией был озвучен 9 апреля в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Отвечая в среду на вопрос в прямом эфире ток-шоу "На самом деле" на Первом канале, смонтирована ли запись её телефонного разговора с Юлией Скрипаль, Виктория сказала: "Нет".

Россия не получала запросов о правовой помощи

Ранее в Генпрокуратуре РФ на запрос РИА Новости заявили, что Россия не получала запросов о правовой помощи по "делу Скрипалей" ни от Великобритании, ни от других стран.

"В Генеральную прокуратуру Российской Федерации из компетентных органов Великобритании и других стран запросы об оказании правовой помощи либо осуществлении иного взаимодействия в связи с расследованием обстоятельств отравления Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль не поступали", — говорится в ответе надзорного ведомства.

Инцидент в Солсбери

В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.