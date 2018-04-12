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В мире

В посольстве РФ усомнились в подлинности заявления Юлии Скрипаль

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (1185)
00:2712.04.2018
(обновлено: 02:14 12.04.2018)
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© AP Photo / Yulia Skripal/FacebookЮлия Скрипаль. Архивное фотоЮлия Скрипаль. Архивное фото
© AP Photo / Yulia Skripal/Facebook

ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости, Мария Табак. У посольства России есть большие сомнения, что опубликованное Скотланд-Ярдом заявление Юлии Скрипаль написано ею лично, необходимы доказательства, что с ней все в порядке, говорится в заявлении, опубликованном на сайте диппредставительства.

Указатель окружной больницы Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Скотленд-Ярд опубликовал заявление от имени Юлии Скрипаль‍

В среду полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль, в котором говорится, что ее самочувствие улучшается, что она в безопасности, ее отец все еще серьезно болен, а она сама не хочет общаться с журналистами и просит двоюродную сестру Викторию не пытаться с ней связаться. При этом в заявлении Скрипаль говорится, что она может общаться с друзьями и семьей.

"С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотланд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов", — отмечается в заявлении посольства.

В дипмиссии выразили желание удостовериться, что текст действительно составлен Юлией Скрипаль, выразив сомнения в его достоверности. "Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками", — указали дипломаты.

Посольство удивил тезис о "доступе к друзьям и семье", поскольку, как отметили в дипмиссии, никто из цитируемых в российской и британской прессе друзей и родственников Скрипалей таких контактов не подтверждает.

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Юлия Скрипаль заявила, что ее отец в больнице в тяжелом состоянии
"Насколько нам известно, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней Елена Яковлевна Скрипаль (мать Сергея Викторовича и бабушка Юлии), у пострадавших в Солсбери нет. Возникает вопрос: с какой семьей общается Юлия?" — отмечается в заявлении.

В посольстве также обратили внимание на противоречие между содержанием телефонного разговора Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией. "Особенно изумляет, что тезис "никто не говорит от моего имени" содержится в заявлении, которое не зачитывается, к примеру, на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотланд-Ярда", — подчеркивается в сообщении.

Великобритания, как отметили в посольстве, должна срочно предъявить наглядные доказательства того, что у Юлии Скрипаль все хорошо. "Опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы", — отмечается в заявлении.

Инцидент в Солсбери

Здание посольства Великобритании в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россия начала отвечать по-настоящему. Британия возмущена
В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. Лондон заявил, что их отравили веществом, разработанным в России. При этом специалисты британской химлаборатории в Портон-Дауне не смогли определить место изготовления токсина.

Россия категорически отрицает свою причастность к инциденту и называет обвинения со стороны Британии бездоказательной провокацией. МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

Из-за "дела Скрипаля" Великобритания выслала 23 российских дипломата. К Лондону также присоединились некоторые страны Евросоюза, США и ряд других государств. Москва ответила на недружественную акцию Запада зеркальными мерами.

Юлия Скрипаль
© REUTERS / Yulia Skripal/Facebook
СМИ опубликовали видео "отправки" Юлии Скрипаль в военный госпиталь
В понедельник Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери. По сообщению британских СМИ, после этого ее доставили "в безопасное место". Издание The Sun сообщило, что ее доставили в госпиталь на военной базе.

В российском посольстве назвали такой шаг стремлением британских властей изолировать Юлию Скрипаль от общественности, скрыть важные свидетельские показания и воспрепятствовать независимому расследованию инцидента.

Самые страшные отравляющие вещества
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Самые страшные отравляющие вещества
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В мире
Комментарии
13 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Терехина Ирина
Пусть она сама скажет.
00:36
12.04.2018
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Алекс Трой
Всё шито белыми нитками и прозрачно. Топорно работают британцы. Странно, что у них монархия, когда нет царя в голове. А МИД России должен активнее защищать интересы российских граждан за рубежом, для этого есть и другой инструментарий,кроме нот, заявлений и филиппик на сайте Посольства. Всё это слова. Да, сначала было Слово, если верить Библии,но не в случае англосаксами, для которых изначально первичным было наглое действие.
01:01
12.04.2018
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