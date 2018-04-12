Выборы президента Азербайджана прошли спокойно, сообщили в ЦИК

Мужчина голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку

Мужчина голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку

БАКУ, 12 апр – РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что президентские выборы в стране прошли спокойно, проблем не было зафиксировано.

Внеочередные выборы президента Азербайджана состоялись в среду. За пост главы государства боролись восемь кандидатов, в их числе действующий президент страны Ильхам Алиев. Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%.

"Выборы прошли спокойно, без проблем. Неприятностей и нарушений зафиксировано не было. Безопасность была обеспечена, жалоб в этой связи зафиксировано не было", — сказал Панахов.