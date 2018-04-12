Алиев лидирует на президентских выборах в Азербайджане

БАКУ, 12 апр – РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев, по предварительным данным, лидирует на внеочередных президентских выборах, за главу республики проголосовало 86% избирателей, обработаны свыше трех миллионов бюллетеней, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Внеочередные выборы президента Азербайджана состоялись в среду. За пост главы государства борются восемь кандидатов, в их числе действующий президент страны Ильхам Алиев. Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах, за главу республики проголосовало 86% избирателей, обработано 3,7 миллиона бюллетеней ", — сообщил Панахов на пресс-конференции. Он отметил, что обработано 92,2% бюллетеней.

По его словам, в ЦИК поступили 5201 протоколов избирательных комиссий из 125 округов.

ЦИК Азербайджана, согласно Избирательному кодексу, в течении 11 дней должен подвести итоги выборов и представить их в Конституционный суд для утверждения.

Внесенные ранее изменения в конституцию Азербайджана сняли ограничения на количество президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет, поэтому следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.