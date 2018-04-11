Замсоветника президента США по нацбезопасности Шэдлоу ушла в отставку

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Надя Шэдлоу уходит в отставку, сообщил в заявлении представитель Белого дома Радж Шах.

"Администрация благодарна госпоже Шэдлоу за службу и лидерские качества", — говорится в заявлении. По словам Шаха, на этом посту Шэдлоу внесла большой вклад в формировании стратегии национальной безопасности по принципу "Америка прежде всего".

По сообщению СМИ, Шэдлоу останется на своем посту до 27 апреля.

Отставку Шэдлоу связывают с приходом в Белый дом нового советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, который подбирает свою команду. Болтон 9 апреля сменил на этом посту отставного генерала Герберта Макмастера.

Ранее свой пост покинул советник Трампа по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт. Его уход также связывают с требованием Болтона.