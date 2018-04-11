Юлия Скрипаль не хочет общаться ни с сестрой, ни с журналистами

ЛОНДОН, 11 апр – РИА Новости, Мария Табак. Отравленная в Британии Юлия Скрипаль, дочь экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что не желает общаться с журналистами и просит свою двоюродную сестру Викторию не пытаться связаться с ней.

Во вторник представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться.

"Я в безопасности и чувствую себя все лучше, но я недостаточно сильна для того, чтобы дать полноценное интервью СМИ, как я надеюсь однажды сделать. До тех пор я хочу попросить, чтобы никто не обращался ко мне или к моему отцу… Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за заботу о нас, но прошу, чтобы она не приезжала к нам и не пыталась связаться с нами в течение некоторого времени. Ее мнение и заключения – не мои и не моего отца", — отмечается в заявлении Юлии Скрипаль, опубликованном Скотланд-Ярдом.

"На данный момент я не хочу говорить с прессой или с медиа и прошу понимания и терпения в то время, пока я пытаюсь свыкнуться с моей нынешней ситуацией", — отмечается в заявлении Юлии.