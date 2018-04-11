Юлия Скрипаль не хочет просить Россию о консульской помощи

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия в опубликованном Скотленд-Ярдом заявлении сообщила, что пока не собирается обращаться за консульской помощью к России.

"У меня есть доступ к друзьям и семье, и меня поставили в известность о моих конкретных контактах в посольстве России, которое любезно предложило мне любую помощь. На данный момент я не хочу прибегать к их услугам", — сказала она.

Девушка сообщила, что пока не будет общаться с журналистами. Она также поблагодарила двоюродную сестру за заботу, но попросила ее не пытаться выходить на связь с родственниками "в течение некоторого времени".

В то же время Юлия Скрипаль рассказала, что ее отец все еще остается в больнице в тяжелом состоянии. "Я тоже продолжаю страдать от последствий нервно-паралитического вещества, которое было использовано против нас", — добавила она.

Накануне представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль. Ранее британский премьер Тереза Мэй заявляла, что двойной агент и его дочь "могут никогда не поправиться".

Инцидент в Солсбери

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. Лондон заявил, что их отравили веществом, разработанным в России. При этом специалисты британской химлаборатории в Портон-Дауне не смогли определить место изготовления токсина.

Россия категорически отрицает свою причастность к инциденту и называет обвинения со стороны Британии бездоказательной провокацией. МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

Из-за "дела Скрипаля" Великобритания выслала 23 российских дипломата. К Лондону также присоединились некоторые страны Евросоюза, США и ряд других государств. Москва ответила на недружественную акцию Запада зеркальными мерами.