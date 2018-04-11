Алиев лидирует на президентских выборах в Азербайджане с 86,09%

БАКУ, 12 апр – РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на прошедших в среду внеочередных президентских выборах — по итогам обработки около 67% бюллетеней за него проголосовало 86,09% избирателей, сообщил председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов.

За пост главы государства борются восемь кандидатов. Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах, за главу республики проголосовало 86,09% избирателей, обработано 2 667 220 бюллетеней", — сообщил Панахов на пресс-конференции. По его словам, в ЦИК уже поступили 3675 протоколов избирательных комиссий из 125 округов.

Внесенные ранее изменения в конституцию Азербайджана сняли ограничения на количество президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет, поэтому следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.