Небензя рассказал о поцелуях с Хейли

КРАСНОЯРСК, 11 апр — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что отношения с американскими коллегами по ООН по-человечески нормальные, а при встрече он целуется с постпредом США Никки Хейли.

"Я не ощущаю, что здесь как-то изменилось отношение к России на уровне простых граждан. Общаюсь я в основном со своими коллегами. Если говорить об американских, то с Никки Хейли и всей ее миссией, отношения у нас, хотите – верьте, хотите — нет, по-человечески нормальные", — сказал дипломат на телеканале "Россия 1".

Отвечая на вопрос, как он здоровается с Хейли, Небензя сказал: "Целуемся, целуемся".

Дипломат отметил, что у него "действительно хорошие" отношения с Никки Хейли, и выразил надежду на то, чтобы отношения между Россией и США были бы такими же хорошими.

Небензя и Хейли не раз вступали в острые дискуссии в ходе заседаний Совбеза ООН. В частности, 10 апреля на заседании по ситуации в Сирии российский постпред призвал американскую коллегу "с почтительной просьбой воздержаться впредь от именования каких-либо законных правительств режимами".

"И конкретно я говорю сейчас о России. Я уже один раз высказывал эту просьбу, но посла Хейли не было здесь, я просил ей это передать. Сейчас я говорю это лично. В следующий раз я прерву это заседание по порядку ведения, если это продолжится", — подчеркнул российский дипломат.