Генерал ВСУ признал, что Порошенко исполняет волю США

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бывший замначальника Генштаба ВСУ Юрий Думанский в эфире телеканала NewsOne заявил о том, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе Киев руководствуется решениями США.

Так, требования президента Петра Порошенко касательно размещения миротворцев ООН на востоке страны непосредственно согласуются со спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером, подчеркнул Думанский.

"Мы находимся в состоянии переговорного процесса. Не мы, Украина, а за нас решает третий внешний игрок, который представляет США, — Волкер. И он решает проблему с Российской Федерацией на уровне переговоров", — заметил генерал-лейтенант.

И уже после этого, по словам военного, Порошенко предпринимает согласованные с США меры по разрешению конфликта в Донбассе.

"А дальше запускаются соответствующие процессы, то, что мы наблюдаем непосредственно, — поездки президента в Турцию, Германию, где поднимается один из вопросов по регулированию этого конфликта", — отметил Думанский.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки между сторонами конфликта до сих пор продолжаются.

Сейчас украинские власти добиваются введения на восток Украины миротворцев ООН. По мнению Киева, "голубые каски" должны разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Владимир Путин поддержал идею отправки миротворческой миссии на восток Украины. Однако, по его словам, в их задачу входит только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ, а располагаться они должны на линии соприкосновения.