В ООН избегают комментариев по твитам Трампа о Сирии

ООН, 11 апр — РИА Новости. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать последние заявления президента США Дональда Трампа по Сирии.

Отвечая в среду на вопрос об отношении генсека ООН к росту напряженности между США и Россией и записям Трампа в Twitter относительно Сирии, Дюжаррик уклонился от упоминания одной из стран, также как и имени американского лидера.

"В первую очередь генеральный секретарь обеспокоен судьбой гражданского населения Сирии. Он обеспокоен отсутствием политического прогресса, который может дать мир и облегчение народу Сирии. Он бы хотел, чтобы Совет Безопасности ООН и международное сообщество было едино в поиске политического решения конфликта в Сирии", — сказал представитель генсека.

В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и "умные".

Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".

Представители российского Центра по примирению в Сирии, среди которых были специалисты радиационной, химической и биологической защиты и медицинские сотрудники, провели осмотр мест в сирийском городе Дума, где якобы применялось химическое оружие. Результаты проверки показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ. Также в Центре добавили, что военные врачи посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ.