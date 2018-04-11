В сенате США хотят принять закон о защите прокурора по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Члены юридического комитета сената США намерены рассмотреть законопроект, защищающий от увольнения специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование так называемого российского вмешательство в выборы в 2016 году.

Разговоры о необходимости принятия такого закона вновь начались на фоне новых критических заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Мюллера, которого он может уволить самостоятельно.

По информации издания Politico, соответствующий законопроект готовы поддержать сенаторы как от демократической, так и от республиканской партии, но главное – председатель комитета республиканец Чак Грассли. Документ в частности предусматривает, что в случае увольнения у спецпрокурора будет 10 дней, чтобы обжаловать это решение президента в суде.

Ранее Грассли заявил, что увольнение Мюллера было бы для Трампа "равнозначно самоубийству". При этом лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выражал сомнения в необходимости такой защиты спецпрокурора.

Ожидается, что законопроект может быть вынесен на рассмотрение комитета уже в среду, но это может произойти и позднее, отмечает Politico.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, который ранее предъявил обвинение во вмешательстве в выборы 13 россиянам и трем компаниям из РФ. При этом никаких данных о связи этих граждан с властями РФ как и о связи с ними штаба Трампа в обвинительном заключении нет.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".