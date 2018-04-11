Цукерберг ответил на вопрос о передаче данных пользователей властям России

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг, выступая в среду в Палате представителей конгресса США, заявил, что не знает о случаях передачи информации о пользователях официальным представителям в России.

Отвечая на вопрос законодателя из Иллинойса о том, передает ли компания данные российской разведке, глава Facebook сообщил, что, в соответствии с действующими правилами, компания информирует правоохранительные органы в случае обнаружения содержащих угрозу данных. При этом он отметил, что в большей степени это касается США.

"Говоря в целом, мы не занимаемся передачей информации российскому правительству… У меня нет информации о том, чтобы мы передавали какие-нибудь данные России", — сказал Цукерберг, отвечая на вопросы членов комитетов по энергетике и торговле.

Глава Facebook дает показания после масштабной утечки персональных данных до 87 миллионов пользователей Facebook. Во вторник Цукерберг выступил в юридическом комитете сената. В своей речи он извинился, что компания сделала недостаточно, чтобы предотвратить утечку персональных данных и защитить пользователей. Он также заявил, что недостаточно сделал и для того, чтобы помешать "российскому вмешательству в выборы". Цукерберг пообещал законодателям сделать больше для безопасности и сообщил, что в настоящий момент ведет переговоры на этот счет с инвесторами компании.