В Эквадоре расследуют возможную гибель журналистов на границе с Колумбией

МЕХИКО, 11 апр – РИА Новости. Власти Эквадора начали в среду расследование информации о возможной гибели похищенные ранее на границе с Колумбией сотрудников эквадорского издания Comercio.
Правительство Эквадора сообщило, что начало расследование по данной информации, а глава МВД Эквадора Сесар Навас заявил, что никаких операций в районе Матахе вооруженные силы и полиция страны в последние дни не проводили.
Район Матахе в провинции Эсмеральдас является территорией действий наркомафии. В конце января там произошел взрыв рядом с полицейским участком, расположенным вблизи границы с Колумбией. Тогда были ранены около 20 сотрудников правопорядка. В марте трое эквадорских военнослужащих погибли и семеро получили ранения при патрулировании в результате срабатывания взрывного устройства на дороге.