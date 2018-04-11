Правящая партия Азербайджана объявила о победе Алиева на выборах

БАКУ, 11 апр — РИА Новости. Правящая партия Азербайджана объявила о победе своего кандидата, действующего главы государства Ильхама Алиева, на внеочередных президентских выборах, которые прошли в стране в среду.

За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе Алиев. По результатам exit polls нескольких компаний, Алиев набрал не менее 82% голосов, его ближайший соперник Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" — не менее 3%.

"Мы полагаем, что Азербайджан в следующие семь лет под руководством Ильхама Алиева будет развиваться и укрепляться. Эти годы будут годами развития страны", — заявил на пресс-конференции в штабе "Нового Азербайджана" исполнительный секретарь партии Али Ахмедов.

Итоги выборов в Азербайджане еще не объявлены. Но сторонники Алиева уже празднуют. Из-за этого по центру Баку уже не проехать. pic.twitter.com/OGkXi4IwxQ — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 11 апреля 2018 г.

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