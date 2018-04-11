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Посол РФ в Таиланде наградил тайцев и россиян за продвижение русского языка

19:5611.04.2018
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CC0 / Rmac8oppo / Остров Самуй в Таиланде. Архивное фотоОстров Самуй в Таиланде. Архивное фото
CC0 / Rmac8oppo /

БАНГКОК, 11 апр – РИА Новости, Евгений Беленький. Посол России в Таиланде Кирилл Барский вручил награды и призы за продвижение русского языка гражданам Таиланда и России.

Торжественная церемония состоялась во вторник в зале приемов посольства России в Бангкоке. Среди награжденных – преподаватели русского языка таиландских школ и университетов, а также учащиеся российских учебных заведений в Таиланде.

Российские и тайские школьники получили призы за сочинения

В начале церемонии посол вручил награды победителям международного конкурса сочинений на тему "Каким я вижу будущее России: что бы я хотел пожелать Президенту России", которыми стали одна ученица общеобразовательной школы при посольстве России в Бангкоке и два ученика образовательного центра "Семицветик" (город Паттайя).

Призы получили и таиландские школьники и студенты — за победу в конкурсе сочинений "Что я знаю о российско-таиландских отношениях и о России", который проводился министерством иностранных дел Таиланда в 2017 году в рамках празднования 120-летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Победителями стали студенты Колледжа Святого Габриеля и ученики двух таиландских общеобразовательных школ.

Премия за преданность русскому языку

Учрежденная российским послом Кириллом Барским в память трагически погибшего в 2016 году во время стажировки в России талантливого тайского школьника, юного русиста Чаянона Пунсирасина, премия "За преданность русскому языку" была вручена преподавателю общеобразовательной школы "Камаласай" в городе Каласин, преподавателям Университета Принца Сонгкла, Тхаммасатского и Чулалонгкорнского университетов, а также активистам Ассоциации выпускников советских и российских вузов.

Премия Чаянона будет ежегодно вручаться посольством России в Бангкоке таиландским преподавателям, студентам и энтузиастам за особый вклад в продвижение русского языка и российской культуры в Таиланде.

Растущий интерес к России и русскому языку

Во время церемонии зал приемов посольства был полон, многим гостям не хватило стульев, и их пришлось принести из других помещений. Такой наплыв гостей стал неожиданностью даже для организаторов мероприятия, сказал РИА Новости посол России в Таиланде Кирилл Барский.

"Мы этим мероприятием хотели привлечь внимание преподавателей, студентов и активистов, которые занимаются продвижением русского языка, пропагандой российской культуры в Таиланде, привлечь внимание к России не только, как к источнику знаний, торговому партнеру, стране, которая направляет в Таиланд сотни тысяч туристов ежегодно, но и как к стране, которая умеет быть благодарной, которая может искренне говорить "спасибо" тем людям, которые делают какое-то доброе дело для распространения знаний о России, формирования в Таиланде объективного, адекватного образа нашей страны", — рассказал он.

"Мне кажется, особенно в нынешних условиях, когда вещи ставятся с ног на голову, когда черное называется белым, а белое – черным, это очень важно", — подчеркнул глава российской дипмиссии.

Он добавил, что, по его мнению, Таиланд — это страна с искренним желанием открыться России, стать ближе к России, наладить тесное сотрудничество в самых различных областях.

"В такой стране, как Таиланд, в которой есть очень много людей, интересующихся Россией и делающих это совершенно искренне, без задней мысли, готовых воспринимать Россию такой, какая она есть, изучать Россию, учить русский язык – в такой стране и таким людям мы, конечно, должны поклониться низко в ноги за то, что они проявляют к России такой искренний, неподдельный интерес, неравнодушное отношение и объективно оценивают то, что происходит сейчас в России и вокруг нее", — сказал Барский.

По его мнению, массовое участие в мероприятии российского посольства показало ту самую тенденцию, которая отмечается в последние годы: рост интереса к России, рост числа тайцев, которые учат русский язык, которые хотят ехать в Россию учиться и ищут возможности для того, чтобы прикоснуться к русской культуре, познакомиться с русской историей.

"Число таких людей в Таиланде стремительно растет. Для меня полный зал был свидетельством этого, как и успеха тех усилий, которые посольство предпринимает в последние годы по укреплению социальной базы наших отношений, нашей дружбы", — сказал Барский.

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