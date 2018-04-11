В ДНР призвали ОБСЕ отреагировать на нарушения "пасхального" перемирия

ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин заявил, что Киев намеренно срывает "пасхальное перемирие" и попросил миссию ОБСЕ содействовать в установлении виновных в обстреле Донецка.

Ранее оперативное командование ДНР заявило, что украинские силовики утром в среду обстреляли Донецк, ранение получили семь мирных жителей. Новое, "пасхальное", перемирие в Донбассе вступило в силу 30 марта, но стороны уже не раз обвиняли друг друга в обстрелах.

"Украинская сторона полностью игнорирует разрешение конфликта в мирном и правовом поле: сегодняшний беспрецедентный обстрел – очередное тому доказательство. Украинская сторона своими действиями открыто показывает, что ее цель – эскалация, а отнюдь не мирное урегулирование военно-политической ситуации", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Он отметил, что такие действия Киева в ДНР расценивают "как провокацию и намеренный срыв "пасхального" перемирия".

"Складывается впечатление, что Минские соглашения распространяются и соблюдаются в одностороннем порядке. Что перемирие и дополнительные меры его контроля, нужные, в первую очередь, для защиты мирного населения, целенаправленно игнорируются украинской стороной при молчаливом согласии западных кураторов Киевской власти", — добавил Пушилин. По его словам, в адрес руководства миссии ОБСЕ направлена нота с требованием "обеспечить прозрачность отражения фактов последствий грубейшего нарушения перемирия и содействовать в установлении виновных".