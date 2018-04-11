Форин-офис заявил, что выполняет обязательства по "делу Скрипалей"

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

ЛОНДОН, 11 апр – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ получило от МИД Великобритании ноту с удивившим диппредставительство сообщением о том, что Соединенное Королевство якобы полностью выполняет свои обязательства в отношении просьб о предоставлении консульского доступа к Скрипалям, сообщил РИА Новости представитель посольства.

"​Вчера посольство получило ноту Форин-офиса, в которой сообщается о том, что Великобритания "полностью выполняет свои обязательства в отношении просьб посольства о предоставлении консульского доступа к российским гражданам Сергею и Юлии Скрипалям". Мы удивлены таким заявлением. Все наши многочисленные запросы о консульском доступе к Сергею и Юлии Скрипалям до сих пор остаются без субстантивной реакции британских властей. В этой связи хотели бы поинтересоваться у британской стороны, как конкретно они выполняют свои международные обязательства, на основании чего они делают такой вывод?" — отметил представитель посольства.

Он подчеркнул, что посольство не согласно с данным утверждением.

"Согласно пункту 1 статьи 36 двусторонней Консульской конвенции 1968 года, "консульское должностное лицо имеет право в пределах своего консульского округа встречаться с любым гражданином представляемого государства, давать ему советы, оказывать всяческое содействие, включая необходимость принятия мер для оказания ему правовой помощи". Приходится вновь констатировать, что в нарушение данного пункта посольству так и не была предоставлена возможность выполнить свои консульские функции в отношении двух российских граждан – Юлии и Сергея Скрипалей. Ссылки британской стороны на отсутствие их согласия на такую встречу голословны, проверить мы их не можем", — отметил собеседник агентства.

В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.