Виктория Скрипаль опровергла, что ее разговор с Юлией был смонтирован

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что запись её телефонного разговора с Юлией Скрипаль не была смонтирована.

Телефонный разговор между Викторией и Юлией был озвучен 9 апреля в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Отвечая в среду на вопрос в прямом эфире ток-шоу "На самом деле" на Первом канале, смонтирована ли запись её телефонного разговора с Юлией Скрипаль, Виктория сказала: "Нет".

В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.