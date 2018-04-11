Экс-спикер Палаты представителей США приобщился к производству марихуаны

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бывший спикер Палаты представителей США Джон Бейнер стал членом консультативного совета американской компании Acreage Holdings, занимающейся производством марихуаны, сообщает агентство MarketWatch. Как отмечает агентство, также членом совета стал бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд.

В феврале данные опроса телекомпании Fox News показали, что легализацию марихуаны в США поддерживают 59% избирателей, это рекордно высокое значение с 2013 года, против выступают 32% совершеннолетних американцев.

Продажа и употребление марихуаны в рекреационных целях разрешены законодательством штатов Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска, Невада, Массачусетс и Мэн. В Калифорнии с 1 января легализовано употребление марихуаны в развлекательных целях, с 1 июля аналогичный закон вступит в силу в Вермонте.