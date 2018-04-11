КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Херсонский суд обязал капитана рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко сдать паспорта, сообщила пресс-секретарь украинской "прокуратуры Крыма" Татьяна Тихончик.

Она добавила, что шкипер должен будет явиться к следователю по первому требованию.

Ранее в украинской прокуратуре сообщили, что Горбенко подозревают в незаконной ловле рыбы. Для него предлагали избрать меру пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать город без разрешения следователя, а также изъятием документов.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему личное обязательство с запретом посещать оккупированную территорию Крыма", — заявила Тихончик.

На прошлой неделе Херсонский городской суд арестовал Горбенко на два месяца с правом внести залог. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины".