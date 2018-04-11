Активы бывшего президента Бразилии заблокируют для уплаты долга

МЕХИКО, 11 апр – РИА Новости. Бразильская юстиция распорядилась о блокировке активов экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силва, отбывающего тюремное заключение за коррупцию.

Как передает мексиканский портал Excelsior, суд распорядился наложить арест на счета самого Лулы, его института и одного предприятия. Это сделано для обеспечения оплаты долга перед государством в размере примерно 8,8 миллиона долларов.

В то же время защита Лулы не согласна с данным решением, так как, по ее мнению, вопрос о выплатах государству по делу о коррупции до сих пор оспаривается адвокатами, а последнее решение лишает экс-президента финансовых средств для обеспечения себе защиты.

Судья верховного суда Бразилии Эдсон Факин 7 апреля отказал в апелляции Луле на решение о помещении его в тюрьму. Это решение оставило в силе вердикт судьи Сержиу Моро о возможности тюремного заключения Лулы. В январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.