ЕС ожидает от Венесуэлы прозрачных выборов президента, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Евросоюз ожидает от властей Венесуэлы проведения заслуживающих доверия президентских и региональных выборов, в которых смогли бы принять равное участие все политические партии, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на встрече с главой венесуэльского МИД Хорхе Арреасом.
"Верховный представитель Могерини подчеркнула, что ЕС ожидает от правительства Венесуэлы серьезного участия в достижении широкого консенсуса, который позволит провести заслуживающие доверия президентские и региональные выборы. Такие выборы должны обеспечить участие всех политических партий без каких-либо препятствий на равных условиях и в соответствии с конституцией Венесуэлы и международными стандартами", — говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле, в стране не хватает наличных денег, а власти ранее ввели в оборот самую крупную пока купюру в 100 тысяч боливаров, стоящую по курсу "черного" рынка менее 0,5 доллара. В марте президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации венесуэльской валюты, боливара, в 1 тысячу раз.