В Азербайджане закрылись участки для голосования на президентских выборах

Во время голосования на выборах президента в Азербайджане. 11 апреля 2018

Во время голосования на выборах президента в Азербайджане. 11 апреля 2018

БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Участки для голосования на президентских выборах в Азербайджане завершили работу, вскоре начнется подсчет голосов.

Всего на территории республики был открыт 5641 избирательный пункт. Они работали с 08.00 по местному времени (07.00 мск).

На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев. Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, поэтому выборы будут признаны состоявшимися в любом случае.

При этом ранее в конституцию страны внесли изменения, которые сняли ограничения на число президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет.