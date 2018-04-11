Израиль пообещал поддержать участие России в обновлении музея "Собибор"

ИЕРУСАЛИМ, 11 апр — РИА Новости. Россия получила заверения Израиля в поддержке ее участия в обновлении музея на территории бывшего нацистского лагеря смерти "Собибор" — места единственного в истории Второй мировой войны успешного восстания заключенных, сообщил посол РФ Александр Шеин.

Израиль участвует в управляющем комитете проекта, который в прошлом году отказал России в членстве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая тогда в личном качестве, заявила, что позиция делегатов от Израиля, которые не стали возражать против недопуска России, "граничит с историческим предательством".

"Хочу отметить относительно поддержки членства России в управляющем комитете международного проекта музея и места памяти на территории Собибора. Хочу подчеркнуть, что с израильской стороны, а Израиль в этом комитете представляет (крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста) "Яд ва-Шем", заверения о такой поддержке нами получены, за что мы выражаем благодарность нашим израильским друзьям", — сказал Шеин.

Он принял участие в телемосте между израильским парламентом и Советом Федерации РФ, который сопровождался показом нового российского фильма о восстании узников Собибора под руководством советского офицера Александра Печерского.

"Фильм заслуживает, конечно же, самой высокой оценки. Мы знаем, что в Израиле помнят о той войне и великой победе, доставшейся тяжелой кровавой ценой. Россия неизменно чтит героев, освободивших мир от "коричневой чумы", к которым, без всякого сомнения, относятся Александр Печерский и его товарищи", — сказал Шеин.

Лагерь смерти "Собибор" на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши, СССР, Чехословакии, Нидерландов и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв.