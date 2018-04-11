Путин планирует встретиться с главой Южной Кореи в июне

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в июне этого года планирует обсудить с президентом Южной Кореи ситуацию на Корейском полуострове.

"Поддерживаются дружественные отношения с Республикой Корея, наблюдается позитивная динамика торгово-экономических связей. В прошлом году объем товарооборота между двумя странами увеличился более чем на 27% — до 19 с лишним миллиардов долларов. Корейские инвесторы принимают участие в программах по ускоренному развитию Дальнего Востока России. Вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику, включая ситуацию на Корейском полуострове, планируем обсудить с президентом Мун Чжэ Ином в ходе его визита в Россию в июне этого года", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот от послов иностранных государств.