Адвокат рассказал, сколько Лесли и Рыбка пробудут в Паттайе

БАНГКОК, 11 апр – РИА Новости. Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и остальные шесть фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Таиланде в настоящее время находятся в камерах временного содержания городского отдела полиции Паттайи и останутся там до суда, который состоится 17 апреля, сообщил РИА Новости в среду таиландский адвокат Саттхапхон Сийоха.
Лесли, Рыбка и остальные члены группы, арестованные в феврале в Паттайе во время нелегального "секс-тренинга", обвиняются в незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда. Судебное заседание именно по этому делу назначено на 17 апреля.
По словам адвоката, в этот же день суд определит меру пресечения для всех восьмерых по новому обвинению — в организованном предоставлении сексуальных услуг в составе преступной группы. Соответствующие заявления потерпевших поступили в полицию Паттайи на прошлой неделе. По делу идет полицейское дознание, в отношении подозреваемых судом выдано постановление о задержании.
В полиции Паттайи сейчас идет дознание по еще нескольким обвинениям в адрес членов группы Лесли, в том числе в сексуальном домогательстве в физической форме, оскорблении личности и производстве и распространении непристойного видеоконтента. По этим обвинениям полиция пока не обращалась в суд за постановлениями о задержании подозреваемых.