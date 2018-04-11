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Адвокат рассказал, сколько Лесли и Рыбка пробудут в Паттайе

Сюжет:
Задержание в Таиланде "секс-инструкторов" из России (42)
17:3711.04.2018
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© AP Photo / Gemunu AmarasingheАнастасия Вашукевич и Александр Кириллов в центре заключения в Паттайе, ТаиландАнастасия Вашукевич и Александр Кириллов в центре заключения в Паттайе, Таиланд
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe

БАНГКОК, 11 апр – РИА Новости. Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и остальные шесть фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Таиланде в настоящее время находятся в камерах временного содержания городского отдела полиции Паттайи и останутся там до суда, который состоится 17 апреля, сообщил РИА Новости в среду таиландский адвокат Саттхапхон Сийоха.

Полицейский сопровождает Анастасию Вашукевич из центра заключения в Паттайе, Таиланд. Архивное фото
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Рыбку и Лесли обвинили в групповом сутенерстве
"Их всех привезли из Бангкока, из Центра временного содержания иммиграционной полиции, в Паттайю, и теперь они содержатся в камерах при городском отделе полиции. Так как в суд для избрания меры пресечения их сегодня не доставляли, а суд уже закрыт на выходные в связи с празднованием Сонгкрана, тайского Нового года, в этих камерах они пробудут до 17 апреля — дня, на который назначено судебное заседание", — сообщил адвокат.

Лесли, Рыбка и остальные члены группы, арестованные в феврале в Паттайе во время нелегального "секс-тренинга", обвиняются в незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда. Судебное заседание именно по этому делу назначено на 17 апреля.

По словам адвоката, в этот же день суд определит меру пресечения для всех восьмерых по новому обвинению — в организованном предоставлении сексуальных услуг в составе преступной группы. Соответствующие заявления потерпевших поступили в полицию Паттайи на прошлой неделе. По делу идет полицейское дознание, в отношении подозреваемых судом выдано постановление о задержании.

Фото Ольги Логачевой с Настей Рыбкой из личного архива
© Sputnik
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После суда 17 апреля все восемь фигурантов дела, включая Лесли и Рыбку, будут содержаться в тюрьме города Паттайя и останутся там в течение всего срока следствия по новому делу. Если прокуратура примет дело и составит по нему обвинительное заключение, начнется судебный процесс, во время которого они также будут содержаться в тюрьме. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Таиланда, следствие может длиться до 84 дней, после чего срок следствия может быть продлен по запросу прокуратуры.

В полиции Паттайи сейчас идет дознание по еще нескольким обвинениям в адрес членов группы Лесли, в том числе в сексуальном домогательстве в физической форме, оскорблении личности и производстве и распространении непристойного видеоконтента. По этим обвинениям полиция пока не обращалась в суд за постановлениями о задержании подозреваемых.

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