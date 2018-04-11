Греция не намерена признавать Косово, заявили в МИД страны

АФИНЫ, 11 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция не признает Косово и не собирается открывать его дипломатические представительства, но будет учреждено торговое бюро, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас на пресс-конференции после переговоров в Белграде с вице-премьером Ивицей Дачичем.

Котзиас опроверг сообщения, что планируется открыть консульство Косово.

"Мы не признали Косово, и не идет речи о том, что мы его признаем дипломатически. С 2010-2011 и 2014 годов, после тогдашних правительств ПАСОК и "Новой демократии", было соглашение об открытии торгового бюро Косово в Афинах. Это торговое бюро, когда оно будет открыто — а оно откроется в какой-то момент — не будет дипломатическим представительство Косово", — сказал глава МИД.

"Консульство означает дипломатическое представительство и права дипломатической власти. Это не было согласовано или не предусматривается делать", — сказал министр.

Котзиас отметил традиционные отношения дружбы между Сербией и Грецией. "Мы два народа, которые пережили вместе трудности и радости в истории", — сказал Котзиас.

Он сообщил, что пригласил Сербию в мае приехать на конференцию в Сунион, в которой будут участвовать страны Вышеградской группы и пять стран — кандидатов на вступление в ЕС.

"Я верю, что Сербия принадлежит к европейской семье", — сказал Котзиас.

Судя по публикациям сербской прессы, визит проходил в прекрасной атмосфере. Вечером во время ужина вице-премьер Дачич в сопровождении музыкантов даже спел Котзиасу на греческом языке популярную греческую песню.