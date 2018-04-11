МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что враждебность в американо-российских отношениях во многом вызвана расследованием по "делу РФ" в США.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".Twitter.
Ранее Трамп написал в Twitter, что отношения США с Россией "сейчас хуже, чем когда-либо", и высказал идею "прекратить гонку вооружений". При этом американский президент на своей странице в соцсети также предупредил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные США по Сирии.