МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что враждебность в американо-российских отношениях во многом вызвана расследованием по "делу РФ" в США.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

"Во многом враждебность в отношениях с Россией вызвана фейковым и коррумпированным "российским расследованием", которое держат на плаву сторонники демократов или люди, которые работали на Обаму. Мюллер — самый противоречивый из всех, не считая (первого замгенпрокурора США — ред.) Розенстайна, который подписал распоряжение по закону о надзоре за иностранными разведками и письмо (экс-директору ФБР — ред.) Коми). Никакого сговора, вот они и сходят с ума!" — написал Трамп в Twitter

Ранее Трамп написал в Twitter, что отношения США с Россией "сейчас хуже, чем когда-либо", и высказал идею "прекратить гонку вооружений". При этом американский президент на своей странице в соцсети также предупредил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные США по Сирии.