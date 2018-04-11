В Пекине задержали россиянина, прыгнувшего с небоскреба с парашютом

ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Полиция китайской столицы в начале апреля задержала россиянина за прыжок с парашютом со строящегося небоскреба "Чжунго Цзунь", высота которого составляет 528 метров.

"Первого апреля 2018 года мужчина, являющийся гражданином другого государства, спрыгнул с парашютом со строящегося высотного здания в районе Чаоян и приземлился на близлежащую дорогу, после чего скрылся. После инцидента в полицию поступило соответствующее сообщение, была развернута оперативная поисковая работа. Второго апреля разыскиваемый был обнаружен", — говорится в заявлении полиции района Чаоян.

Отмечается, что за нарушение общественного порядка задержанный был приговорен к "10 дням административного ареста".

Публикация от BASE JUMPING 🚩 ROPEJUMPING (@droprope_khv) 31 Мар 2018 в 7:07 PDT

Согласно публикации в китайской газете China Daily , мужчину зовут Алексей Пыхов, он является поклонником парашютного и других экстремальных видов спорта. Ранее он прыгал с небоскребов в других китайских городах, свидетельством чему являются фотографии и видеозаписи в его социальных сетях.

Отмечается, что прыжок с пекинского небоскреба он планировал давно, 30 марта он опубликовал в соцсетях фото района Пекина, где расположен небоскреб "Чжунго Цзунь", написав, что намерен совершить здесь прыжок с парашютом.

Задержанный опубликовал в соцсетях фотографию, на которой виден фрагмент здания, подписав публикацию следующим образом: "Подробности позже, но со мной все отлично! Шатал я это Чайна Цзунь 528 м! Достойное завершение трипа. Хабаровск жди".

Китайский профессиональный парашютист и тренер по фамилии Чэнь сказал изданию, что россиянин своим прыжком создал угрозу для своей жизни и для прохожих, так как потоки ветра в городе изменчивые, непредсказуемые и очень сильные.