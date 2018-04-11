"Глупый Обама, не лезь": как изменилась позиция Трампа по Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Дональд Трамп около 20 раз писал в Twitter о недопустимости ударов по Сирии и предупреждал занимавшего в то время пост президента США Барака Обаму, что подобная операция бессмысленна и может обернуться серьезными проблемами для Вашингтона и всего мира.

Комментарии Трампа по ситуации в САР стали появляться на его странице в 2011 году. В 2013-м он впервые заявил в Twitter, что Вашингтон не должен лезть в дела этой ближневосточной страны.

"Обама хочет в одностороннем порядке ввести в Сирии бесполетную зону, чтобы защитить исламистов из "Аль-Каиды"*, — написал Трамп.

В целом на 2013 год пришлось наибольшее количество твитов будущего американского президента на эту тему. По его словам, США должны "держаться подальше от Сирии и "борцов за свободу, которые готовы направлять самолеты в наши здания", а больше внимания уделять внутренней политике.

"Не атакуйте Сирию — это не принесет США ничего, кроме проблем. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы снова сделать нашу страну великой и сильной", — гласит одна из записей.

Don't attack Syria — an attack that will bring nothing but trouble for the U.S. Focus on making our country strong and great again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 сентября 2013 г.

"Если США атакуют Сирию, ударят не по тем целям и убьют мирных граждан, придется чертовски много за это заплатить. Держитесь в стороне и наводите порядок в Америке", — говорится в другом твите.

If the U.S. attacks Syria and hits the wrong targets, killing civilians, there will be worldwide hell to pay. Stay away and fix broken U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2013 г.

"Еще раз, нашему очень глупому лидеру (Обаме. — Прим. ред.): не атакуй Сирию. Это принесет много неприятностей, да и США ничего не получат от этой борьбы", — писал будущий глава государства в сентябре 2013 года.

If the U.S. attacks Syria and hits the wrong targets, killing civilians, there will be worldwide hell to pay. Stay away and fix broken U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2013 г.

Кроме того, несколько раз Дональд Трамп указывал на то, что президенту нужно одобрение конгресса для бомбардировок.

"Что мы получим от бомбардировок Сирии, кроме очередных долгов и перспективы затяжного конфликта? Обаме нужно одобрение конгресса", — гласит твит, датированный 2013 годом.

What will we get for bombing Syria besides more debt and a possible long term conflict? Obama needs Congressional approval. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 августа 2013 г.

Ранее Трамп призвал Россию готовиться к удару по Сирии "умным оружием" и заявил, что сейчас отношения Москвы и Вашингтона хуже, чем в период холодной войны. До этого американский президент пообещал принять решение о действиях против Дамаска в связи с ситуаций в городе Дума, где, как утверждают на Западе, произошла химатака.

В Москве опровергли информацию о применении химоружия и назвали ее информационным вбросом, цель которого — "выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне". В российском Генштабе еще в марте сообщали, что боевики готовят в Восточной Гуте новую инсценировку химатаки.

В МИД в ответ на слова Трампа заявили, что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства страны. Посол России в Ливане Александр Засыпкин также заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать все американские ракеты, выпущенные по САР.

* Террористическая группировка, запрещена в России