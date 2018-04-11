США подняли в воздух самолет "судного дня"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет "судного дня", следует из данных, опубликованных мониторинговым ресурсом CivMilAir.

На карте видно, что воздушное судно находится над штатом Индиана.

Airborne from Wright-Patterson?!



🇺🇸 US Air Force

E-4B Nightwatch

73-1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 11 апреля 2018 г.

E-4B прозвали самолетом "судного дня", поскольку его можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены.

Борт может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Оборудование, установленное на E-4B, защищено от поражающих факторов атомного взрыва.

Информации о том, почему самолет подняли в воздух, пока нет. Как ранее сообщали СМИ, E-4B сопровождает президента во время некоторых зарубежных поездок, как и адъютант с "ядерным чемоданчиком".