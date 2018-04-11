Апелляционная палата признала лидера сербских радикалов виновным

БЕЛГРАД, 11 апр — РИА Новости. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в среду признала лидера Сербской радикальной партии (СРП) Воислава Шешеля виновным в преступлениях против человечности по трем пунктам обвинения, но засчитала ему срок, проведенный ранее в тюрьме ООН. Трансляция велась на сайте МОМУТ.

МОМУТ в декабре 2017 года начал рассмотрение апелляции прокуратуры Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), поданной после оправдательного приговора лидеру сербских радикалов в 2016 году. Прокуратура в своей жалобе на решение суда первой инстанции потребовала для него 28 лет тюремного заключения или повторного судебного разбирательства.

Шешель сообщал РИА Новости, что не планирует участвовать в процессе рассмотрения жалобы и отказался от участия в заседаниях даже путем видеосвязи.

"Подсудимый признан виновным по пунктам обвинения 1,10 и 11 за подстрекательство и призывы к депортации, гонения как преступления против человечности, и (суд) приговаривает его к 10 годам лишения свободы. Суд также засчитывает ему срок, проведенный в заключении с 14 февраля 2003 года. На этом заседание закрыто", — заявил председательствующий судья Теодор Мерон.

В СРП, которая занимает 22 места из 250 в парламенте республики, не придали апелляции прокуратуры большого значения. По словам заместителя председателя партии, юриста Немани Шаровича, Шешель "с трибуналом закончил".

Лидер сербских радикалов добровольно сдался Международному трибуналу по бывшей Югославии в феврале 2003 года и провел в тюрьме ООН (следственном изоляторе МТБЮ в Гааге) свыше 11 лет, пока не был временно выпущен для лечения в Сербии в ноябре 2014 года.

Он обвинялся и был полностью оправдан судом МТБЮ 31 марта 2016 года по девяти пунктам обвинений за преступления против человечности и нарушения законов и обычаев войны в ходе вооруженных столкновений на территории бывшей Югославии в 1991–1993 годах.