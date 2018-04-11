Явка на выборах президента в Азербайджане к 14.00 мск составила 60,74%

Девушка голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку

Девушка голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку

БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Явка избирателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане к 15.00 (14.00 мск) составила 60,74%, сообщил глава информационного центра "Выборы" секретариата ЦИК республики Фарид Оруджев.

В среду в Азербайджане проходят президентские выборы. Избирательные пункты в стране открылись в 08.00 (07.00 мск). Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, поэтому выборы будут признаны состоявшимися в любом случае.

"На данный момент явка избирателей составляет 60,74%, проголосовали 3 227 817 человек", — сказал Оруджев на пресс-конференции.

На пост президента Азербайджана претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. При этом ранее в конституцию страны внесли изменения, которые сняли ограничения на число президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет.