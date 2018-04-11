В Госдуме предложили ввести санкции против портов Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Козенко предложил ввести санкции против портов Украины в ответ на арест двух российских судов.

Козенко отметил, что заход российских моряков в украинские порты не гарантирует им ни личную безопасность, ни сохранность имущества.

"Подобные инциденты (аресты судов — Прим.ред) должны детально расследоваться. Украинские порты должны подвергнуться санкциям со стороны России, а нашим российским пограничникам стоить укрепить свое представительство в водах Азовского и Черного морей", — сказал Козенко журналистам.

Депутат добавил, что рассчитывать на мирное разрешение спорной ситуации не стоит. "Считаю, что российские суда должны воздержаться от захода в украинские порты", — сказал Козенко.

За последнее время украинские власти арестовали два российских судна. Одно из них — рыболовецкий "Норд", который шел под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно.

Второе — судно российской компании Trans Services Maritime, которое, по информации генерального прокурора Украины Юрия Луценко, незаконно добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебяжьи острова"). Оно сейчас находится в порту в Одесской области.