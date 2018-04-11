ЦИК Азербайджана назвал округа с высокой и низкой активностью избирателей

Мужчина голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Бак

Мужчина голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Бак

БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана обнародовала данные по избирательным округам, где наблюдается самая высокая и самая низкая активность избирателей на президентских выборах в среду.

На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев. Избирательные пункты в стране в среду открылись в 08.00 (07.00 мск). На территории Азербайджана был создан 5641 избирательный участок по 125 избирательным округам.

Согласно данным ЦИК, высокую активность к 12.00 (11.00 мск) проявили избиратели Гусарского округа №51. В этом избирательном округе проголосовали 20 775 избирателей из 46,6 тысячи, что составляет 44,58%.

Самый низкий показатель активности избирателей наблюдается третьем избирательном округа Ясамальского района N17. Там проголосовали 10 271 из 40 068 человек, что составляет 25,63%.

По данным ЦИК Азербайджана, явка избирателей к 12.00 (11.00 мск) в целом по стране составляет 39,39%, проголосовали 2 миллиона 93 тысяч 343 человека.

Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, поэтому выборы будут признаны состоявшимися в любом случае. При этом ранее в конституцию страны внесли изменения, которые сняли ограничения на число президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет.

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