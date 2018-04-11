ЦИК Азербайджана назвал округа с высокой и низкой активностью избирателей

БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана обнародовала данные по избирательным округам, где наблюдается самая высокая и самая низкая активность избирателей на президентских выборах в среду.
Согласно данным ЦИК, высокую активность к 12.00 (11.00 мск) проявили избиратели Гусарского округа №51. В этом избирательном округе проголосовали 20 775 избирателей из 46,6 тысячи, что составляет 44,58%.
Самый низкий показатель активности избирателей наблюдается третьем избирательном округа Ясамальского района N17. Там проголосовали 10 271 из 40 068 человек, что составляет 25,63%.
По данным ЦИК Азербайджана, явка избирателей к 12.00 (11.00 мск) в целом по стране составляет 39,39%, проголосовали 2 миллиона 93 тысяч 343 человека.
Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, поэтому выборы будут признаны состоявшимися в любом случае. При этом ранее в конституцию страны внесли изменения, которые сняли ограничения на число президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет.
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