Путин выразил соболезнования президенту Алжира после крушения самолета

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Алжира в связи с крушением военного самолета, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдель Азизу Бутефлике в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения военно-транспортного самолета в районе аэропорта Буфарик", — говорится в сообщении.

Путин передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Самолет ВС Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Крушение произошло всего через несколько минут после взлета. Самолет упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся. По предварительной информации, на борту упавшего самолета Ил-76 находились 247 военных и десять членов экипажа, все они погибли.