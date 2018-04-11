На Украине требуют закрыть 16 ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям требует в суде закрыть 16 торгово-развлекательных центров за нарушения пожарной безопасности, заявил в среду глава ведомства Николай Чечеткин.
"Во время проверок выявлены более 15 тысяч нарушений, из которых более 5 тысяч не устранялись в течение долгого времени. Всего на руководителей объектов наложено 1,2 тысячи административных взысканий, за нарушение правил пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них ТРЦ – 16, дошкольных и школьных заведений – 18, больниц – 3", — сказал Чечеткин на заседании правительства.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.