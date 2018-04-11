МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Придать устойчивость процессу поддержания мира на Корейском полуострове можно только с помощью шестистороннего формата переговоров (Россия, США, Китай, КНДР, Южная Корея и Япония), считает заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО МИД России Георгий Толорая.

Переговоры "шестерки" (Россия, США, Китай, КНДР, Южная Корея и Япония) были начаты в 2003 году в Пекине, но прекращены к 2009 году из-за противоречий сторон по вопросам, не имеющим прямого отношения к ядерной проблеме КНДР. Пхеньян неоднократно заявлял, что шестисторонние переговоры "умерли", однако представители других стран-участниц до сих пор продолжают консультации на двусторонней и многосторонней основах.

"Шестисторонний формат – это единственный метод придать этому процессу хоть какую-то предсказуемость и устойчивость. Исчерпали себя переговоры, которые были в 2003 и 2008 годах, их повестки дня, в которых значилась ядерная проблема. Переговоры должны быть во всём комплексе вопросов региональной безопасности, в том числе безопасности Северной Кореи, в контексте чего может обсуждаться ядерная проблема, поэтому это должен быть новый формат переговоров и только такой процесс может придать устойчивость какому-то иному режиму поддержания мира", — сказал востоковед на круглом столе МИА "Россия сегодня", посвящённом ситуации на Корейском полуострове.

Он также отметил, что для России это "единственный путь, чтобы оставаться в этой игре".

"Шестисторонний формат лучше двусторонних переговоров, которые будут сильно зависеть от настроения лидеров двух стран и каких-то приходящих обстоятельств", — полагает Толарая.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие, санкции против Пхеньяна. США, Южная Корея, с которыми у КНДР также осложнились отношения, призвали оказывать давление на Пхеньян. РФ и Китай, традиционно выступающие за решение вопроса путем переговоров, предложили поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы — "двойное замораживание": отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.

Заметное потепление в отношениях Севера и Юга Кореи произошло в связи с подготовкой к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участием северокорейских спортсменов в ОИ, визитом сестры северокорейского лидера в Южную Корею и спецпосланников южнокорейского президента в КНДР. В настоящий момент лидеры КНДР, США и Южной Кореи заявляют о возможности встреч.