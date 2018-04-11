Эксперт надеется, что саммит с участием КНДР и Южной Кореи будет удачным

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО МИД России Георгий Толорая надеется, что планирующийся на 27 апреля межкорейский саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, будет удачным.

По его мнению, "единственная вещь, которая межкорейский саммит может испортить, это разговоры о денуклеаризации" Корейского полуострова. Он подчеркивает, что американцы очень настаивают, чтобы южнокорейцы этот вопрос ставили, а южане сами неоднократно повторяли, что для них Северная Корея с ядерным оружием как партнер неприемлем.

"Но сейчас в условиях того, как северные корейцы договорись о прямом диалоге с американцами, они могут просто ответить южанам, что мы понимаем ваши озабоченности, но решать это надо с США. А так саммит должен быть удачным", — сказал Толорая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что даже "если стороны просто повторят те положения, которые содержались в декларации 2000 года на встрече Ким Дэ Чжуна с Ким Чен Иром и 2007 года – встречи Ким Чен Ира с Но Му Хеном, и то это будет большим успехом — подтверждение после десятилетней катастрофической паузы тех договоренностей".

"А там были очень хорошие договоренности о сотрудничестве и национальном примирении. Это уже будет большим делом. Кроме того, южане настроены достаточно прагматично в том, что, несмотря на санкции, есть возможность развивать связи с Северной Кореей. Что, несмотря на это, можно и нужно обсуждать тему снижения взаимного военного противостояния", — добавил эксперт.