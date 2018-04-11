Истинный "нормандский формат" подразумевает участие России, заявил Песков

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Истинный "нормандский формат" подразумевает участие в нем России, но необходимо также посмотреть, как на судьбу Донбасса может повлиять возможная встреча Германии, Франции и Украины по ситуации в Донбассе, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко о возможной встрече в мае в немецком Ахене лидеров Германии, Франции и Украины, но это не встреча в "нормандском формате".

"Тут можно только смотреть, как они могут повлиять и могут ли они повлиять на судьбу Донбасса", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к возможному проведению таких переговоров и как они могут повлиять на судьбу Донбасса.

На вопрос, обидно ли России, что ее не пригласили на такой саммит, Песков сказал, что нужно сначала дождаться этого саммита.

"Давайте дождемся, если такой саммит будет. Наверняка существуют какие-то вопросы, которые страны предпочитают обсуждать в формате троих, но истинный "нормандский формат", он, как известно, подразумевает участие России", — сказал пресс-секретарь президента.

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, ФРГ, Франция и Украина.