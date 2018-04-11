Истинный "нормандский формат" подразумевает участие России, заявил Песков

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Истинный "нормандский формат" подразумевает участие в нем России, но необходимо также посмотреть, как на судьбу Донбасса может повлиять возможная встреча Германии, Франции и Украины по ситуации в Донбассе, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко о возможной встрече в мае в немецком Ахене лидеров Германии, Франции и Украины, но это не встреча в "нормандском формате".
"Тут можно только смотреть, как они могут повлиять и могут ли они повлиять на судьбу Донбасса", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к возможному проведению таких переговоров и как они могут повлиять на судьбу Донбасса.
"Давайте дождемся, если такой саммит будет. Наверняка существуют какие-то вопросы, которые страны предпочитают обсуждать в формате троих, но истинный "нормандский формат", он, как известно, подразумевает участие России", — сказал пресс-секретарь президента.
В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, ФРГ, Франция и Украина.