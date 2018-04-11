СМИ уточнили число погибших при крушении самолета в Алжире

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Не менее 105 человек погибли при крушении военного самолета в Алжире, 26 из них из Западной Сахары, сообщает местный телеканал En-Nahar со ссылкой на МЧС.

Ранее СМИ сообщили, что самолет Ил-76 потерпел крушение в сельскохозяйственной зоне в провинции Блида в среду около 08.00 (10.00 мск). Самолет разбился спустя несколько минут после взлета. Телеканал Al-Arabia со ссылкой на алжирский военный источник сообщил, что выживших на борту самолета нет.

"Сто пять человек погибли, среди них 26 из Полисарио (Народного фронта освобождения Западной Сахары — ред.), в результате крушения военного самолета в Буфарике", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Источник в посольстве России в Алжире сообщил РИА Новости, что дипмиссия пока не располагает данными, что россияне могли находиться на борту военного самолета, потерпевшего крушение в Алжире.