Войска России в Приднестровье представляют угрозу, заявил украинский посол

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Размещенные в Приднестровье российские войска и вооружение представляют угрозу для Украины, утверждает украинский посол в Кишиневе Иван Гнатишин.
"Ко многим нашим партнерам приходит понимание того, что приднестровский конфликт следует рассматривать как элемент гибридной войны в широком масштабе. В этом контексте для Украины представляют угрозу размещенные в приднестровском регионе Молдавии российские войска и вооружения", — заявил Гнатишин в интервью изданию "Укринформ".
Он также добавил, что Украина поддерживает требования молдавской стороны по выводу иностранных войск и вооружений с территории Молдавии.
В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.