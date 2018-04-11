Неизвестный сообщил о минировании банка в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 11 апр — РИА Новости. Неизвестный сообщил о бомбе, якобы заложенной в здании банка в центре Кишинева, сообщила в среду пресс-служба столичной полиции.

"Сегодня в 11.10 неизвестный мужчина сообщил по телефону, что в здании банка находится взрывоопасный объект. Территория оцеплена, на месте работают саперы", — говорится в сообщении. Из здания банка эвакуированы сотрудники и посетители.

Накануне полиция Кишинева получила сообщение о бомбе в здании суда вектора Центр. Информация оказалась ложной.