Медицинскую помощь голодающей Савченко окажут в СИЗО

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, находится в изоляторе временного содержания СБУ, в больницу ее не повезут, заявили интернет-изданию "Украинская правда" в пресс-службе СБУ.

Накануне сестра Савченко Вера заявила, что депутата должны в среду отвезти в больницу, об этом якобы попросила сама Надежда Савченко. Надежда Савченко объявила голодовку с 23 марта.

"Ей предоставляется полная медицинская помощь на месте", — сказали в пресс-службе.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.