В Киеве националисты устроили митинг против депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Украинская националистическая партия "Свобода" в среду проводит митинг у здания Конституционного суда Украины с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, передает корреспондент РИА Новости.
В немногочисленном митинге принимают участие в основном пенсионеры. Они держат флаги с партийной символикой и призывают отменить депутатскую неприкосновенность. Перед участниками митинга выступают лидеры партии.
За общественным порядком на митинге следят несколько полицейских. Обстановка спокойная.
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.