КАИР/МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Алжире разбился военный самолет, сообщает телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на алжирские СМИ.

По данным телеканала, число погибших может превысить 200 человек.

Новостной портал Alg24, в свою очередь, сообщает, что крушение потерпел самолет Ил-78. ЧП произошло в сельскохозяйственной зоне близ города Блида в среду около 08:00 по местному времени.

На место происшествия направили 14 карет скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто.