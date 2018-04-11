КАИР/МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Алжире разбился военный самолет, сообщает телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на алжирские СМИ.
По данным телеканала, число погибших может превысить 200 человек.
#عاجل| صور أولية لتحطم الطائرة العسكرية المنكوبة في #الجزائر قرب مطار #بوفاريك pic.twitter.com/mfhq3cqIsZ— 24Live (@20fourLive) 11 апреля 2018 г.
Новостной портал Alg24, в свою очередь, сообщает, что крушение потерпел самолет Ил-78. ЧП произошло в сельскохозяйственной зоне близ города Блида в среду около 08:00 по местному времени.
На место происшествия направили 14 карет скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто.
فيديو| وسائل إعلام: 200 قتيل في تحطم الطائرة قرب العاصمة #الجزائر pic.twitter.com/ABh8SSPrjK— سبر (@Sabrnews) 11 апреля 2018 г.