Наблюдатели ШОС отметили высокую явку избирателей на выборах в Азербайджане

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Наблюдатели миссии ШОС от России отмечают высокую организованность и активность избирателей на президентских выборах в Азербайджане, на некоторых участках люди стоят в очередях, чтобы проголосовать, сообщил РИА Новости по телефону член ЦИК России, входящий в состав миссии ШОС, Евгений Шевченко.

В среду в Азербайджане проходят президентские выборы. Избирательные пункты в стране открылись в 08.00 по местному времени (07.00 мск). По данным ЦИК, явка к 09.00 мск составила почти 19%.

"Голосование идет достаточно организовано, большое количество наблюдателей, высокая явка. Люди идут голосовать с утра — сегодня в Азербайджане выходной день, на некоторых участках просто очереди стоят", — сказал Шевченко.

Он отметил, что наблюдатели миссии — представители РФ, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Китая — проводят наблюдение в разных регионах Азербайджана, в том числе, и в Баку. По его словам, на многих участках есть видеонаблюдение. "Видимо, переняли положительный опыт РФ по повышению прозрачности выборов… Трансляция видеонаблюдения идет в интернет и можно проследить за голосованием", — добавил Шевченко.

От России в миссию ШОС вошли три человека, помимо Шевченко, за голосованием по этой линии наблюдают депутат Госдумы Ирек Зиннуров и член Совета Федерации Александр Башкин.

На пост президента Азербайджана претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, поэтому выборы будут признаны состоявшимися в любом случае. При этом ранее в конституцию страны внесли изменения, которые сняли ограничения на число президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет.