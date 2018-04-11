Парламент Армении ратифицировал соглашение о партнерстве с Евросоюзом

ЕРЕВАН, 11 апр — РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Армении на заседании в среду единогласно ратифицировало соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, передает корреспондент РИА Новости.

В поддержку документа проголосовали 95 депутатов.

По словам замминистра иностранных дел Армении Карена Назаряна, рамочное соглашение выводит на новый и равноправный уровень двусторонние отношения, основанные на общих ценностях и прочных связях.

"Документ регулирует двусторонние политические, экономические, торговые отношения. Предусматривает общие принципы и программы, направленные на борьбу с организованной преступностью и коррупцией, сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, охраны окружающей среды, почти во всех областях ", — заявил Назарян.

Он также подчеркнул, что предполагается гармонизация законодательства Армении с правовыми положениями ЕС, усиление парламентского контроля в разных сферах. "В этой связи предусматривается создание комитета парламентского партнерства со странами Евросоюза", — отметил замглавы МИД.

Планировалось, что Ереван подпишет с ЕС соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года на саммите "Восточного партнерства". Однако за два месяца до этого Армения объявила о намерении вступить в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана и участвовать в евразийской интеграции. Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с января 2015 года.

Тем не менее Совет ЕС в октябре 2015 года уполномочил Еврокомиссию начать переговоры о новом всеобъемлющем соглашении с Арменией, которое заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Соглашение было подписано в рамках саммита "Восточного партнерства" 24 ноября 2017 года. Первой страной ЕС, ратифицировавшей соглашение, стала Эстония.