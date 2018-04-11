Явка избирателей на выборах в Азербайджане составила 18,71% к 9.00 мск

Избиратели на одном из избирательных участков в Баку. Архивное фото

Избиратели на одном из избирательных участков в Баку. Архивное фото

БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Явка избирателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане к 10.00 по местному времени (09.00 мск) составила 18,71%, сообщила центральная избирательная комиссия страны.

Избирательные пункты в Азербайджане открылись в среду в 08.00 по местному времени (07.00 мск). На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий президент страны Ильхам Алиев. Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, поэтому выборы будут признаны состоявшимися в любом случае.

"Явка избирателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане к 10.00 по местному времени (09.00 мск) составила 18,71%. На данный момент проголосовали 994 196 человек", — сказал представитель ЦИК на пресс-конференции.

Внесенные ранее изменения в конституцию Азербайджана сняли ограничения на количество президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет, поэтому следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.